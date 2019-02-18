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تحرير 78 محضر مخالفات تموينية وإشغالات فى "ببا" جنوب بنى سويف

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:11 ص
تحرير 78 محضر مخالفات تموينية وإشغالات فى "ببا" جنوب بنى سويف حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف ـ أيمن لطفى
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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، 78 محضر مخالفات تموينية، وإشغالات طريق خلال حملتين بالمدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.
  
وفاجأت حملة، ضمت هانى جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وعضوين من إداره المتابعة بالمحافظة، ومديرى إدارة تموين المركز والتفتيش بالوحده المحليه، عدة مخابز بلدية، وتم تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة لمديرى المخابز . 
 
كما شنت الوحدة المحلية، حملة اشغالات مكبرة على مناطق كوبرى المحطة والموقف والميدان وكوبرى الفواريقة، اسفرت عن تحرير 60 محضر اشغالات للمخالفين، و رفعت معدات الوحدة الإشغالات من هذه المناطق.
 
 

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