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تحرير 1376مخالفة مرورية وفحص 39شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:38 ص
تحرير 1376مخالفة مرورية وفحص 39شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1376مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 22 شقة مفروشة، 26 شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .
 
 
 

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