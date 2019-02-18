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الإثنين، 18 فبراير 2019 12:30 م
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تأخر إقلاع 3 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:06 م
تأخر إقلاع 3 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل لكل رحلة.
 
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول، تأخرت أكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط اليونانية رقم 3933 المتجهة إلى أثينا بسبب أعمال الصيانه.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة طيران نسما رقم 192 المتجهة إلى مدينة سكاكا تأخرت أيضا عن موعدها لأكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل.
 
 
 
 
 
 

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