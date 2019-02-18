باكستان تستدعى سفيرها فى الهند وسط تصاعد التوتر بين البلدين

إسلام اباد (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، أن بلاده استدعت سفيرها فى الهند للتشاور وسط تصاعد للتوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا.

وقال المتحدث محمد فيصل على تويتر "استدعينا مفوضنا السامى فى الهند للتشاور. غادر نيودلهى هذا الصباح".

واستدعت الهند سفيرها فى باكستان الأسبوع الماضى لمناقشة العلاقات مع إسلام اباد فى أعقاب تفجير انتحارى فى منطقة كشمير المتنازع عليها أسقط 44 قتيلا من قوات الأمن الهندية. وتقول نيودلهى أن باكستان ضالعة فى الهجوم وهو ما تنفيه إسلام اباد.