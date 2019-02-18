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انطلاق بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد.. اليوم

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:00 ص
انطلاق بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد.. اليوم بطولة دورة حوض البحر المتوسط
بورسعيد - السيد فلاح
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تنطلق بمحافظة بورسعيد اليوم الاثنين، منافسات بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، والتى يشارك فيها 12 فريقا، تم تقسيمها إلى مجموعتين المجموعة الأولى بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمدينة بورسعيد والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.

تبدأ المباريات فى التاسعة من صباح اليوم بصالتى بورسعيد وبورفؤاد، على أن تقام مراسل افتتاح البطولة فى الخامسة مساء اليوم بصالة المدينة الرياضية بمدينة بورسعيد، يعقبها مباراة المنتخب المصرى.

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وأقيم أمس الاجتماع الفنى وقرعة البطولة فى قرية الفيروز ببورسعيد، كما عقدت لجنة حكام بطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد برئاسة شعبان محمد اجتماعا بمقر إقامتها بقرية النورس بحضور جميع أطقم تحكيم الساحة من دول تونس وليبيا ومونتنيجرو وفرنسا ورومانيا بالإضافة إلى مصر، كما حضر الاجتماع حكام المنضدة، وذلك للتعرف على آخر التعديلات التى تمت مؤخرًا على لوائح التحكيم، والاستماع إلى محاضرات خبراء التحكيم فى لعبة كرة اليد، كما تدرب الحكام عصر أمس فى صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.

تشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات فى تاريخ بطولات البحر المتوسط، حيث تشارك 12 دولة، هم "فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب والجزائر واليونان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر"، وتشارك السعودية والإمارات، بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الحدث الدولى الكبير وهى الفرصة الأكبر لتسويق بورسعيد فى كافة القطاعات.

وأضاف "الغضبان" أن بورسعيد ستظهر بشكل جمالى أمام الزائرين وتوصيل رسالة إلى الجميع بقدرة المحافظة على تنظيم واستقبال أى بطولة محلية ودولية على أرضها لا سيما بأننا نمتلك البنية التحتية الرياضية المؤهلة لذلك مشيرًا إلى أن أجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها وتهيئة الأماكن المحيطة بالملاعب من كافة الوجوه.

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 وقال الدكتور، على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، أن صالتى المدينة الرياضية ببورسعيد وكلية تربية رياضية ببورفؤاد قد أتمتا الاستعداد لاستقبال الحدث الكبير، وتمت تركيب أحدث ساعة رقمية بصالة بورفؤاد بالإضافة لوضع أعلام الدول المشاركة بمحيط الصالات وشوارع المدينة والاهتمام بالشكل الجمالى للمحافظة بشكل عام.

ودعا أبو سمرة جماهير المدينة الحرة والأسر لحضور فعاليات البطولة الكبرى التى تنطلق مبارياتها فى التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن الصالات مفتوحة بالمجان للجماهير لإنجاح البطولة معلنا عن ثقته الكبيرة فى أبناء المدينة الذين لن يتوانوا عن المشاركة فى إعلاء اسم مصر أمام الضيوف بالمشاركة الفاعلة والاستقبال الطيب للمنتخبات المشاركة.

 


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