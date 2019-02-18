وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن هذه التطورات تأتي بعد أيام قليلة من استهداف سيارة محملة بالمتفجرات لحافلة تقل قوات هندية في مدينة "سريناجار" مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين جنديا، مشيرة إلى أن جماعة "جيش محمد" قد أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".