الهند تقاضى باكستان فى محكمة العدل الدولية فى قضية الجاسوس ياداف

لاهاى(أ ش أ)

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الحكومة الهندية أعلنت مقاضاتها باكستان لدى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ لما تقول أنه انتهاك من جانب إسلام آباد لحقوق الجاسوس الهندى المحكوم عليه بالإعدام فى إسلام آباد كولبوشان ياداف.

وأضافت الشبكة، أن الهند اتهمت باكستان خلال جلسة الاستماع الخاصة بالقضية- فى محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، بانتهاك حقوق ياداف بعد اعتقاله، وذلك بعدم السماح له بلقاء مسؤولى قنصلية بلاده، وانتهاك حقه فى عدم السماح له باختيار محامى للدفاع.

وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت ياداف خلال شهر مارس 2016 بعد دخوله البلاد قادما من إيران، وتقول السلطات الباكستانية أنه على علاقة بمقتل 1345 شخصا فى أعمال إرهاب على الأراضى الباكستانية التى كان يزورها قادما من إيران، وحاكمته إسلام آباد عسكريا، وحكم عليه بالإعدام فى أبريل 2017.