"النقض" تنظر اليوم طعن 241 إخوانيًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب

كتبت هدى أبو بكر

تنظر محكمة النقض اليوم الإثنين، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جماعة الإخوان الإرهابية" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، فى 27 مايو الماضى، بإدراج 241 متهمًا فى القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطنى للمدرجين تهم الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة فى سيناء ما تسبب فى استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.‎