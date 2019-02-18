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الإثنين، 18 فبراير 2019 06:14 م
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العثور على جثة فتاة ترتدى ملابس مدرسية بكرداسة

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:09 م
العثور على جثة فتاة ترتدى ملابس مدرسية بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق المريوطية في كرداسة، وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ترتدي ملابس مدرسية ملقاة بجانب طريق المريوطية. 


فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 


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