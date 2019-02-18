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الإثنين، 18 فبراير 2019 05:04 م
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الطرق الصوفية بالسودان تحتفل بتولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:06 م
الطرق الصوفية بالسودان تحتفل بتولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى سفير مصر بالسودان حسام عيسى
الخرطوم (أ ش أ)
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نظم مشايخ الطرق الصوفية بالسودان احتفالا حاشدا بمناسبة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، وذلك بحضور قنصل عام جمهورية مصر العربية بالخرطوم المستشار أحمد عدلى إمام ولفيف من شيوخ الطرق الصوفية.

وأكد شيوخ الطرق الصوفية، خلال الاحتفالية، دعمهم الكامل للسياسات المصرية الحالية تجاه السودان والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين.. معربين عن ثقتهم فى نجاح مصر فى قيادة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019؛ وبما يعود بالنفع على كافة شعوب القارة.

من جانبه..أشاد قنصل عام مصر بالسودان بالدور الذى تلعبه الطرق الصوفية السودانية وقادتها فى نشر الإسلام الوسطى وتعزيز الاستقرار بالسودان.. مطالباً بتوعية الشباب بمدى قدسية وأزلية العلاقات بين البلدين وبما يربطهما من مصير مشترك.. مستشهداً بالعلاقات المتجذرة والمتشابكة بين الطرق الصوفية بكلا البلدين والتى كان لها دور تاريخى فى تعزيز التواصل بين شعبى وادى النيل.

 


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