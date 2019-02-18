الصين تقول انتقاد بنس لشركة هواوى "خاطئ"

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الانتقاد الذى وجهه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى لشركة هواوى العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات "خاطئ ومغرض".

وفى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت الماضى زاد بنس من الضغط الأمريكى على شركات الاتصالات الصينية مثل شركة هواوى ودعا الحلفاء إلى تجنب التعامل مع هذه الشركات.

وقال إن القانون الصينى يلزمها بمنح بكين إمكانية الدخول على الشبكات والاطلاع على البيانات.

وأثنى بنس في وقت سابق الأسبوع الماضي على بولندا بسبب التزامها "بحماية قطاع الاتصالات من الصين" وذلك في إطار مساع حثيثة تقوم بها الولايات المتحدة لإقناع حلفائها باستبعاد شركة هواوي عن القيام بمشروعات اتصالات.