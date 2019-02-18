السعودية وباكستان تقرران إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتطوير العلاقات

الرياض (أ ش أ)

قررت السعودية وباكستان إنشاء مجلس تنسيق مشترك رفيع المستوى يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، ورئيس الوزراء الباكستانى عمران خان؛ لتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن يعقد اجتماع المجلس بالتناوب بين البلدين.

جاء ذلك فى بيان مشترك فى ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان التى جاءت بناء على دعوة من رئيس وزراء باكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان أنه خلال المناقشات رفيعة المستوى بين الجانبين، تم التأكيد على العلاقات الاقتصادية المتنامية، حيث شهد ولى العهد السعودى ورئيس الوزراء الباكستانى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ مجموع الفرص الاستثمارية الناتجة عنها ما يتجاوز 20 مليار دولار، والتى ستسهم فى زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأكد الجانبان متانة العلاقات العسكرية والأمنية واتفقا على مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وجددا التزامهما بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار فى أفغانستان حتى يتمكن اللاجئون الأفغان من العودة إلى بلادهم، والمساهمة فى تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستانى بالدور القيادى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وما تقوم به حكومته وتقدمه من خدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام، وبقيادة ولى العهد للكثير من الملفات التنموية والاستثمارية التى من شأنها الدفع بالمملكة إلى التقدم والازدهار السريع.

من جانبه أشاد الأمير محمد بن سلمان برؤية رئيس الوزراء عمران خان لتحويل باكستان إلى دولة رفاه بناء على الأسس الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية، مؤكدا دعم المملكة المستمر لباكستان.

وأعرب الجانب الباكستانى عن تقديره للدور القيادى والإيجابى للسعودية فى حل القضايا التى تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم، كما أثنى الجانب السعودى على مواقف باكستان المهمة فى العالم الإسلامى ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمى والعالمي.