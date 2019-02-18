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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى الهيروين بالبدرشين

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:43 ص
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى الهيروين بالبدرشين هيروين -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم وليد رجب بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بالبدراشين.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
 
وأسندت النيابة للمتهم وليد رجب، صاحب محل،  تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " كتر" بدون تصريح.
 
 

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