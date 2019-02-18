الداخلية تضبط أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة)، لإنتاجه وتصنيعه (خل الطعام – عسل جلوكوز- مسلى) مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أوالصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (5 طن مستلزمات إنتاج "خل الطعام" معبأة داخل تنك بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" ، 2040 عبوة خل "منتج نهائى" ، 90 كيلو جرام سلع غذائية "عسل جلوكوز– مسلى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مطعم (غير مرخص) للوجبات الجاهزة، في الطالبية (بمحافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (لحوم مفرومة – شاورما لحوم – كبدة – سجق) قدرها ( 248 مائتان وثمانى وأربعون كيلو جرام) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.