الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الباكستانية تستدعى سفيرها فى الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين الإثنين، 18 فبراير 2019 09:00 ص عارف ألفى رئيس باكستان رويترز إضافة تعليق استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها فى الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الهند تستدعى سفير باكستان للاحتجاج على هجوم كشمير باكستان الهند الخارجيه الباكستانيه سفير باكستان فى الهند خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل "المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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