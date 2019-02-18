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"الجنح" تنتظر عاملا وعاطلا لمحاكمتهما بتهمة سرقة 2 مليون جنيه بمدينة نصر

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:00 ص
"الجنح" تنتظر عاملا وعاطلا لمحاكمتهما بتهمة سرقة 2 مليون جنيه بمدينة نصر حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بإحالة عامل وعاطل إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل شركة.

واعترف المتهمان بارتكاب الحادث وقرر العامل أنه نظرا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة داخلها اتفق مع العاطل على سرقته، كما أرشدا عن كامل المبالغ المستولى عليها.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "محمود. ع. م"35 سنة ( مالك شركة خامات طباعة ) باكتشاف سرقة (مبالغ مالية بلغت " 800 ألف جنيه، 4 آلاف دولار، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة.

انتقل رجال المباحث إلى مقر الشركة وتبين لهم وجود آثار عنف فى نافذة دورة المياه فتشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عامل سابق بالشركة، عاطل) وعقب تقنين الإجراءات داهمتهما قوة وألقت القبض عليهما وأحالتهما إلى النيابة فباشرت معهما التحقيق وقررت حبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنح.


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