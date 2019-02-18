البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 15271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2460 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 19195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 722 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.