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الإثنين، 18 فبراير 2019 09:57 ص
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الاستثمار: إيقاف التعامل النقدى داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسى بداية من 20 فبراير

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:43 ص
الاستثمار: إيقاف التعامل النقدى داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسى بداية من 20 فبراير الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ومحسن عادل
كتب عبد الحليم سالم
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 قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى اعتبارا من 20 فبراير 2018 .
 
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (123/-) لسنة 2019 والذي نص علي إنه بداية 20 فبراير الجاري لسنة 2019 ،يتم إيقاف التعامل النقدي داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسي ،على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنكية ، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني ، أو بأي وسيلة دفع الكترونية أخرى تعتمدها الهيئة على أن يتم التعميم على باقي فروع مراكز خدمات المستثمرين طبقا للجدول الزمنى المعد لذلك.
قرار هيئة الاستثمار
قرار هيئة الاستثمار

 


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