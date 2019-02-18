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الإمام الأكبر: الأزهر ينشر جهوده الدعوية فى مختلف أنحاء العالم

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:43 م
الإمام الأكبر: الأزهر ينشر جهوده الدعوية فى مختلف أنحاء العالم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
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قال شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن الأزهر يقوم بجهوده الدعوية في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من رسالته ودوره في الحفاظ على منهج الإسلام الصحيح وحماية المسلمين من الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الاثنين/ رئيس ديوان الرئيس المالديفي علي زاهر، ويرافقه السيد أحمد زاهر علي وزير الشؤون الإسلامية وعائشة علي وزيرة التربية والتعليم.

من جهته.. أعرب زاهر عن شكر بلاده للأزهر الشريف على دعمه لها من خلال البعثات الأزهرية إلى المالديف، واستقبال طلابها للدراسة في معاهده وجامعته، موضحا تطلع بلاده لمزيد من دعم الأزهر لها في مجال تعليم العلوم الإسلامية والعربية وتدريب أئمتها ودعاتها.

ونقل الوفد المالديفي تحيات رئيس جمهورية المالديف إلى فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لجهوده الكبيرة في نشر قيم السلام والتعايش والحفاظ على قيم التعددية والوسطية، مؤكدا حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الأزهر واعتزازها الشديد بالتزامها بمنهجه الوسطي.


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