الأمن العام يضبط 180 قطعة سلاح بينها 55 بندقية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط "180 قطعة سلاح بحوزة 163متهما".

وضبطت أجهزة الأمن 19 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و116 فرد محلى الصنع، و347 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.