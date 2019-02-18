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الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعا مع المرشحين لانتخابات التجديد النصفى

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:57 م
الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعا مع المرشحين لانتخابات التجديد النصفى نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد
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تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى  لنقابة الصحفيين، اجتماعا مع المرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء القادم الموافق 20 فبراير الجارى لوضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المحدد لها الجمعة ١مارس المقبل.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن اللجنة ستناقش المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.

وأشار إلى أن النقابة فى انتظار رد مجلس الدولة لانتداب 23 من المستشارين للإشراف الكامل على عمليتى التصويت والفرز بلجان النقابة العامة بالقاهرة، وعددها 22 لجنة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

وذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعقد اجتماعًا فى حضور الإدارة القانونية للنقابة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء 19 فبراير لفحص الطعون المقدمة ضد ترشح بعض الزملاء الصحفيين يعقب الاجتماع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

 


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