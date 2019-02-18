اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
إنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة.. لا صحة لتغيير أسعار صرف الدولار فى الموازنة لـ18 جنيها.. تطعيمات الديدان المعوية لا تسبب الحساسية.. والكهرباء: تنفى اندلاع حريق فى إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية
"التعليم" تعلن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. 428 ألف سجلوا إلكترونيا.. الوزارة تمنح 152 ألف متقدم فرصة 48 ساعة لإضافة البريد الالكترونى.. وتحدد الخميس المقبل آخر موعد لتلقى أوراق التقدم
هل خطط الـFBI للإطاحة بـ"ترامب".. مسئول سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية يؤكد: نائب وزير العدل سعى لعزل الرئيس باستخدام التعديل 25 للدستور الأمريكى.. ومجلس الشيوخ يحقق فى مزاعم محاولة الانقلاب الإدارى
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة