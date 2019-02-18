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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين غادة والى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 
 
 
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الاسماعيلي

عقوبة الاسماعيلي

التعليم

الحكومة

مسابقة المعلمين

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