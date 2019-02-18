استطلاعات رأى الانتخابات الإسبانية تتفق على الفائز وتختلف على رئيس الحكومة

فاطمة شوقى

اتفقت استطلاعات الرأى فى إسبانيا حول الانتخابات المبكرة التى ستجرى فى 28 أبريل القادم، على من سيفوز تلك الانتخابات ولكن ليس على من سيتولى الحكومة، حيث الحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى سيحظى بأعلى نسبة تصويت ولكن اتفاق الحزب الشعبى مع حزب فوكس اليمينى المتطرف تجعل الأغلبية فى أيديهم.

ووفقا لصحيفة "الإسبانيول" فإنه وفقا لاستطلاعات الرأى فإن الإسبان سيمنحوا 20 مقعدا للحزب الاشتراكى ، الذى سيكون القوة الأولى، مع ما بين 105 و107 من النواب، ولكن قد تفتقد الحكومة ليغلق على اتفاق مماثل بين حزب الشعب بين 72 و74 من النواب، وبين ثيودادانوس 64 و66 نائبا،أما فوكس اليمينى المتطرف بين 38 و42 نائبا.

وبذلك فإنه وفقا لاستطلاعات الرأى فإن الحزب الشعبى سيتحد مع فوكس اليمينى المتطرف وحزب ثيودادانوس ، ولهذا فإن الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة ستكون بحوزة الثلاث أحزب .

وكان البرلمان الإسبانى رفض مشروع موازنة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، والأخير طلب بدوره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة فى أبريل القادم.