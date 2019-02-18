ارتفاع حصيلة اشتباكات كشمير إلى 16 قتيلا ومصابا

نيودلهي )أ ش أ(

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة بالجانب الهندي من إقليم كشمير، اليوم الاثنين، إلى تسعة قتلى وسبعة مصابين من قوات الأمن والمسلحين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نيران أثناء قيامها بعمليات بحث عقب محاصرتها قرية "بولواما" الجنوبية على خلفية معلومات تفيد اختباء مسلحين هناك.

كما أوضحت الشبكة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود وضابط ومدني وثلاثة مسلحين، فيما أصيب ثلاثة ضباط بالجيش ومسؤول بالشرطة وثلاثة جنود.

يشار إلى أن الاشتباكات تأتي بعد أيام قليلة من استهداف حافلة تقل قوات هندية في مدينة "سريناجار" بسيارة محملة بالمتفجرات ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين جنديا في هجوم أعلنت جماعة "جيش محمد" مسئوليتها عنه.