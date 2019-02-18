ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بقرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 15305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2459 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19198 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة.