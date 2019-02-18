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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:16 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة ـ أرشيفية
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بقرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 15305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2459 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19198 نقطة.
 
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة.
 
 
 

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