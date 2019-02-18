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خالد صلاح
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:26 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات بورصة السعودية ارشيف
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% رابحا عدد 10.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8602.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% رابحا عدد 2.17 نقطة ليصل إلى مستوى 3456.82 نقطة.
  
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27 مليون سهم بقيمة 490 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 84 شركة. 
 
 
وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%.
 
 
 
 

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