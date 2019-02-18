إنشاء 5مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية 6.7 مليون دولار بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الموافقة على إنشاء 5 مشروعات إستثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الإستثمارية، بتكلفة إستثمارية بلغت 6.7 مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 29 ألف و 500 مترا مربعا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لتشجيع الإستثمار، والتوسع فى إقامة المشروعات الإستثمارية الجديدة، والعمل على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .

وأضاف المحافظ، أن هذه المشروعات تشمل مشروعا لتصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية بتكلفة استثمارية قدرها 1.2 مليون دولار، ويوفر عدد 250 فرصة عمل لأبناء المنطقة، ومشروعا لإنتاج المستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية المتخصصة بتكلفة استثمارية قدرها واحد مليون دولار ويوفر 205 فرصة عمل، ومشروعا تخزينيا بتكلفة استثمارية قدرها نصف مليون دولار، ومشروعا لتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بتكلفة استثمارية ثلاثة ملايين دولار ويوفر 665 فرصة عمل، ومشروعا آخر لإنتاج وتصنيع منتجات الفيبرجلاس .

جاء ذلك، خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية للجلسة رقم 84 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وأكرم الشافعى، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس مصطفى أبوحديد عضو الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وأعضاء مجلس الإدارة .

وخلال الإجتماع، تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لإستكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقي المنطقة، لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وسبل دفع عجلة العمل بها .

وأشارمحافظ الإسماعيلية، الى أنه من المنتظر أن يتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى يتضمن تولى الهيئة العامة للاستثمار وتدبيرالتمويل والدعم المالى اللازم لإستكمال تنفيذ أعمال التطويرالشامل، ورفع الكفاءة لجميع المرافق الأساسية بالمنطقة وتطويرها، مشيرا الى أنه سوف يتم البدء قريبا فى تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمساحة 212 فدان، الى جانب استكمال وإنهاء تنفيذ أعمال تنمية وتطويرالمرحلة الأولى .