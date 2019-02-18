video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إخوانى سابق: الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية فى الخارج.. وقنواتهم إلى زوال

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:00 ص
إخوانى سابق: الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية فى الخارج.. وقنواتهم إلى زوال إبراهيم ربيع ، القيادى الإخوانى السابق
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، تعانى حاليًا من حالة من الخلافات والتفكك نتيجة لانقسام الجبهات هناك، والتخلى عن بعض مؤيديهم، والتى كانت أسبابها الخلافات على التمويل من الدول التى ترعى هذه الجماعة .

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك حالة غضب تشهدها الجماعة من الشباب على القيادات فى الخارج، لافتًا أن الشباب الهاربين أصبحوا متخوفين من مصير الإرهابى محمد عبد الحفيظ الذى تم تسليمه لمصر من تركيا.

وتابع أن الفترات المقبلة ستشهد المزيد من الخلافات التى ستؤدى إلى غلق منافذهم الإعلامية التى تبث من تركيا، وذلك نتيجة لقلة أو انتهاء التمويل لشكل رئيسى

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخناق يضيق على الإخوان فى تركيا.. أنقرة تضع شروطا جديدة بشأن تواجد أعضاء الإخوان داخل أراضيها.. أستاذ علوم سياسية: تغير جوهرى من السياسية التركية سيرعب التنظيم.. وخبير: أردوغان سيتخلى قريبا عن الجماعة

تركيا تبيع الإخوان.. وتفرض إجراءات مشددة لدخول عناصرها إلى إسطنبول

انتهاء شهر العسل بين رجب طيب أردوغان وحلفاء الإخوان.. إعلامية موالية للجماعة تكشف تناقضاته: الرئيس التركى انكفى على وجهه وخدع المسلمين.. وعاصم عبد الماجد يهاجمها: أمرآة عميلة مندسة وسنواصل محاصراتها

اخبار عاجلة

عاجل

اخبار مصر

الإرهاب

تركيا




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة