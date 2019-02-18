إخوانى سابق: الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية فى الخارج.. وقنواتهم إلى زوال

كتب محمود العمرى

قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، تعانى حاليًا من حالة من الخلافات والتفكك نتيجة لانقسام الجبهات هناك، والتخلى عن بعض مؤيديهم، والتى كانت أسبابها الخلافات على التمويل من الدول التى ترعى هذه الجماعة .

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك حالة غضب تشهدها الجماعة من الشباب على القيادات فى الخارج، لافتًا أن الشباب الهاربين أصبحوا متخوفين من مصير الإرهابى محمد عبد الحفيظ الذى تم تسليمه لمصر من تركيا.

وتابع أن الفترات المقبلة ستشهد المزيد من الخلافات التى ستؤدى إلى غلق منافذهم الإعلامية التى تبث من تركيا، وذلك نتيجة لقلة أو انتهاء التمويل لشكل رئيسى