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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:07 م
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إحالة 8 إرهابيين بتنظيم جبهة النصرة إلى المحكمة العسكرية بلبنان

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:16 م
إحالة 8 إرهابيين بتنظيم جبهة النصرة إلى المحكمة العسكرية بلبنان ميليشيات جبهة النصرة
أ ش أ
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أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 8 إرهابيين من عناصر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.
وتضمن قرار الاتهام الذى أصدره قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى تنظيم إرهابى مسلح، والقتل والشروع فى القتل تنفيذا لأغراض إرهابية، والقتال ضمن صفوف تنظيم جبهة النصرة الإرهابى فى سوريا ضد قوات الجيش السورى، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر واستخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية.
كما أحال قاضى التحقيق العسكرى 7 متهمين فلسطينيين، فى مقدمتهم جمال سليمان زعيم حركة (أنصار الله) إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح داخل مخيم (المية ومية) للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا (جنوبي لبنان) وارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل داخل المخيم.


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