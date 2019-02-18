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إحالة أوراق 5 أشخاص بالشرقية لخطفهم مواطن وقتله بسبب توك توك للمفتى

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:43 ص
إحالة أوراق 5 أشخاص بالشرقية لخطفهم مواطن وقتله بسبب توك توك للمفتى إعدام - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق 5 أشخاص لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في القضية، لقيامهم بخطف مواطن وقتله بسبب سرقة توك توك، وحددت المحكمة جلسة الأول من شهر أبريل للنطق بالحكم.
 
 
وصدر القرار، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
 
وتعود أحداث القضية، رقم 33450 لسنة 2011 جنايات منيا القمح،عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول" علاء م ع" مقيم ميت يزيد جثة هامدة.
 
 
وكشفت التحريات التي قام بها النقيب أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح، قيام كل من "أحمد ع س" و"إبراهيم م م" و"أشرف ع ع" و"عاشور م " و"وائل ج ال " جميعهم مقيمين ميت يزيد  مركز منيا القمح، بأن المتهم الثاني أعتقد قيام المجني عليه بسرقة التوك توك، فأشترك المتهمين في خطف المجني عليه واحتجازه داخل عشة، وتم التعدي عليه بالضرب المبرح.
 
 
وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالتهم إلي جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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