video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أشهر برنامج فى تلفزيون صربيا يذيع فيديوهات ترويجية للعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:32 ص
أشهر برنامج فى تلفزيون صربيا يذيع فيديوهات ترويجية للعاصمة الإدارية الجديدة سفير مصر فى بلجراد
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

استضاف أحد أشهر البرامج الحوارية "زيكينا سارينتسا" بقناة "بينك" التلفزيونية الصربية، سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي فى لقاء مطول أفرده فى الحلقة الرئيسية التى تذاع فى عطلة نهاية الأسبوع تناول قصص النجاح العمرانية والثقافية والرياضية فى مصر. وأذاع البرنامج فيديوهات تفصيلية ترويجية للعاصمة الإدارية الجديدة، وللاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مؤخراً بين البلدين، ولتميز الأبطال المصريين فى رياضة الاسكواش ولتقديمهم رياضة "كرة السرعة".

وعرض "الجويلى" فى الحوار بالبرنامج ذى نسبة المشاهدة الأعلى فى صربيا للمشاركات المصرية البارزة فى عدد من المنتديات الثقافية فى صربيا على رأسها المشاركة كضيف شرف فى كل من معرض بلجراد للكتاب فى أكتوبر، وأيضاً فى المهرجان الأفريقى بمتحف الفنون الأفريقية فى يونيو، وكذلك المشاركة لأول مرة بفيلمين فى مهرجان بلجراد السينمائى الدولى ممثلة فى القسم الكلاسيكى بفيلم "المهاجر" والأفلام الحديثة بفيلم "تراب الماس"، وفى مهرجان الفيلم الأثرى فى مارس المقبل بتنظيم من المتحف الوطنى الصربى.

888126c5-69c8-446e-81a2-0489da95802f

 ونوه إلى أن التعاون الثقافى تزامن أيضاً مع تعزيز للتعاون الرياضى فمن ناحية أعربت اللجنة الرياضية الصربية عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال الاسكواش، وفى التعريف برياضة "كرة السرعة" المؤسسة فى مصر، ومن ناحية أخرى تتزايد معسكرات التدريب للفرق المصرية فى الرياضات الجماعية التى تتميز فيها صربيا، مثل كرة الماء، والكرة الطائرة وكرة السلة.

02822f9a-9bdd-4bd5-993e-3d3a8021b400

وأضاف سفير مصر فى بلجراد أن هذا التواجد الثقافى البارز ترجم أيضاً فى زيادة اهتمام المجتمع الصربى بزيارة مصر، حيث تم الإعلان عن استئناف الخطوط المباشرة بين بلجراد والقاهرة بدءاً من يونيو المقبل، ومشاركة مصرية موسعة فى معرض بلجراد السياحى فى فبراير الجارى، بصفته المعرض الأكبر فى إقليم شرق وجنوب أوروبا.

e2b25e0e-6d24-4cfa-9763-86e3062d1b0d

وأشار فى هذا الصدد إلى أن ذلك يقع أيضاً فى سياق جهود تنمية العلاقات الاقتصادية حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة المشتركة فى النصف الأول من العام الجارى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد ضد الرئيس الصربى

صور.. شواطئ البحر الأحمر تنتظر سياح دول الإسكندناف بعد لقاء سفرائهم.. والروس بعد وصول أولى الرحلات عبر مطار أنطاليا التركى.. خبير سياحى: نتوقع وصولهم بأعداد كبيرة والبحر الأحمر تشارك بالمعرض الصربى

مصر

اخبار مصر

اخبار صربيا

اخر اخبار صربيا

سفير مصر فى صربيا




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة