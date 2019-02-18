أستراليا: دولة أجنبية تقف وراء هجوم إلكترونى استهدف أعضاء بالبرلمان

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الاثنين إن هجوما إلكترونيا إخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة نفذته على الأرجح دولة أجنبية لكنه لم يذكر أسماء.

وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول مايو أيار دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجوما على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الوطني.

وقال موريسون وهو يعلن عن تقييم أولي من المحققين إن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد.

وقال للبرلمان "خبراؤنا في مجال الانترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث".

ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي تم الوصول إليها لكنه قال إنه لا يوجد دليل على التدخل في الانتخابات.

ويعود الأستراليون إلى صناديق الاقتراع بحلول مايو .