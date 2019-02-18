أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-2-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 211 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 838.011 مليار جنيه.

البورصة تربح 211 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 211 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 838.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.32%، والعرب على 15.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العربية والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 12.99 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 19149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 492 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

أرباح مدينة نصر

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نتائج أعمالها عن العام الماضى، وبلغت إيرادات الشركة 2.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.42 مليار جنيه فى 2017، وحققت أرباحاً بلغت 1.11 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 933 مليون جنيه في 2017، لتتجاوز أرباحها خلال 2018 حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخها بفضل ارتفاع الإيرادات، وذلك بعدما نجحت في تسليم 788 وحدة خلال 2018.

زهراء المعادى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، نموذج افصاح لزيادة رأس المال المصدر من 99 مليون جنيه إلى 132 مليون جنيه، تمويلاً من أرباح 2018، مضيفة أنه جار فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.