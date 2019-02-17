video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

479 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 32.9 مليون طن خلال 9 أيام

الأحد، 17 فبراير 2019 04:30 ص
479 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 32.9 مليون طن خلال 9 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق
 
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الأربعاء قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 479 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 32.9 مليون طن.
 
وأكد الفريق مُهاب مميش، إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التي حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبي باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تقود قاطرة التنمية لمصر.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 75 سفينة قناة السويس يوم الأربعاء قبل الماضى بحمولة 5.8 مليون طن، وعبور 53 سفينة يوم الخميس قبل الماضى بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت 56 سفينة يوم الجمعة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 56 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن سفن.
 
فيما عبرت يوم الإثنين 44 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 63 سفينة بحمولة 4.9 مليون طن، وعبرت الخميس الماضى 39 سفينة بحمولة 2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 479 سفن بحمولة 32.9 مليون طن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبور 404 سفن قناة السويس بحمولة 27.1 مليون طن خلال 8 أيام

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة