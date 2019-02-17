video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أبرزها أمريكا وألمانيا..

20 دولة ترفع استيرادها من المنتجات المصرية.. بزيادة 1.8 مليار دولار

الأحد، 17 فبراير 2019 09:00 ص
20 دولة ترفع استيرادها من المنتجات المصرية.. بزيادة 1.8 مليار دولار صادرات - صورة ارشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

رفعت 20 دولة بالعالم حجم استيرادها من السلع والمنتجات المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية لتلك الدول خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2018 مقارنة بمثيلتها من عام 2017، بقيمة تجاوزت 1.8 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر -حتى الآن- حققت أسبانيا أعلى قيمة زيادة فى حجم استيرادها من مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2018 مقارنة بباقى الدول العشرين التى ارتفعت صادرات مصر إليها.

زادت الصادرات المصرية لأسبانيا بقيمة 350.4 مليون دولار، بعد أن بلغت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 نحو 1.1 مليار دولار مقابل 750.7 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017.

وجاءت من ضمن الدول التى ارتفعت صادرات مصر إليها أيضاً، الولايات المتحدة الأمريكية، والتى رفعت حجم وارداتها من مصر بقيمة 301.5 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضى عن الفترة المماثلة من العام السابق له.

ارتفعت الصادرات المصرية لأمريكا إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، بعد أن كانت 1.2 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2017، كما اشتملت الدول التى زاد حجم وارداتها من مصر أيضاً على، ألمانيا وروسيا، حيث ارتفعت صادرات مصر إليهما بقيم 78.4 مليون دولار، 9.4 مليون دولار، بالترتيب.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت ال 20 دولة التى رفعت حجم وارداتها من السلع والمنتجات المصرية، وحجم صادرات مصر إليها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، كالتالى....

1- بريطانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.2 مليار دولار، مقابل 1.021 مليار دولار، بزيادة نحو 221.5 مليون دولار.

2- ألمانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 610.5 مليون دولار، مقابل 532.055 مليون دولار، بزيادة نحو 78.4 مليون دولار.

3- فرنسا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 840.066 ملبون دولار، مقابل 538.3 مليون دولار، بزيادة نحو 301.8 مليون دولار.

4- هولندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 464.2 مليون دولار، مقابل 423.1 مليون دولار، بزيادة نحو 41.1 مليون دولار.

5- فنلندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 22.8 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار، بزيادة نحو 5.1 مليون دولار.

6- أسبانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.1 مليار دولار، مقابل 750.7 مليون دولار، بزيادة نحو 350.4 مليون دولار.

7- بلجيكا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 281.4 مليون دولار، مقابل 265.2 مليون دولار، بزيادة نحو 16.2 مليون دولار.

8- كينيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 316.2 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار، بزيادة نحو 49.2 مليون دولار.

9- إثيوبيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 151.1 مليون دولار، مقابل 106.6 مليون دولار، بزيادة نحو 44.4 مليون دولار.

10- أمريكا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.5 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار، بزيادة نحو 301.5 مليون دولار.

11- البرازيل، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 229.9 مليون دولار، مقابل 101.8 مليون دولار، بزيادة نحو 128 مليون دولار.

12- اليونان، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 387.2 مليون دولار، مقابل 268.2 مليون دولار، بزيادة نحو 119 مليون دولار.

13- بلغاريا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 66 مليون دولار، مقابل 62.7 مليون دولار، بزيادة نحو 3.2 مليون دولار.

14- بولندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 114 مليون دولار، مقابل 89.6 مليون دولار، بزيادة نحو 24.4 مليون دولار.

15- تركيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.795 مليار دولار، مقابل 1.710 مليار دولار، بزيادة 85 مليون دولار.

16- التشيك، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 82.5 مليون دولار، مقابل 82.1 مليون دولار، بزيادة نحو 1.3 مليون دولار.

17- سلوفانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 96.3 مليون دولار، مقابل 48.4 مليون دولار، بزيادة نحو 47.9 مليون دولار.

18- كرواتيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 11.4 مليون دولار، مقابل 9.4 مليون دولار، بزيادة نحو 1.9 مليون دولار.

19- روسيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 370 مليون دولار، مقابل 360.6 مليون دولار، بزيادة نحو 9.4 مليون دولار.

20- استراليا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 32.7 مليون دولار، مقابل 28.7 مليون دولار، بزيادة نحو 3.9 مليون دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة المدير السابق لهيئة الرقابة على الصادرات للجنايات لتلقيه 350 ألف جنيه رشوة

الصادرات المصرية

التجارة الخارجية لمصر

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

صادرات مصر

زيادة الصادرات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة