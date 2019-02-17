20 دولة ترفع استيرادها من المنتجات المصرية.. بزيادة 1.8 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

رفعت 20 دولة بالعالم حجم استيرادها من السلع والمنتجات المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية لتلك الدول خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2018 مقارنة بمثيلتها من عام 2017، بقيمة تجاوزت 1.8 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر -حتى الآن- حققت أسبانيا أعلى قيمة زيادة فى حجم استيرادها من مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2018 مقارنة بباقى الدول العشرين التى ارتفعت صادرات مصر إليها.

زادت الصادرات المصرية لأسبانيا بقيمة 350.4 مليون دولار، بعد أن بلغت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 نحو 1.1 مليار دولار مقابل 750.7 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017.

وجاءت من ضمن الدول التى ارتفعت صادرات مصر إليها أيضاً، الولايات المتحدة الأمريكية، والتى رفعت حجم وارداتها من مصر بقيمة 301.5 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضى عن الفترة المماثلة من العام السابق له.

ارتفعت الصادرات المصرية لأمريكا إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، بعد أن كانت 1.2 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2017، كما اشتملت الدول التى زاد حجم وارداتها من مصر أيضاً على، ألمانيا وروسيا، حيث ارتفعت صادرات مصر إليهما بقيم 78.4 مليون دولار، 9.4 مليون دولار، بالترتيب.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت ال 20 دولة التى رفعت حجم وارداتها من السلع والمنتجات المصرية، وحجم صادرات مصر إليها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، كالتالى....

1- بريطانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.2 مليار دولار، مقابل 1.021 مليار دولار، بزيادة نحو 221.5 مليون دولار.

2- ألمانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 610.5 مليون دولار، مقابل 532.055 مليون دولار، بزيادة نحو 78.4 مليون دولار.

3- فرنسا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 840.066 ملبون دولار، مقابل 538.3 مليون دولار، بزيادة نحو 301.8 مليون دولار.

4- هولندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 464.2 مليون دولار، مقابل 423.1 مليون دولار، بزيادة نحو 41.1 مليون دولار.

5- فنلندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 22.8 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار، بزيادة نحو 5.1 مليون دولار.

6- أسبانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.1 مليار دولار، مقابل 750.7 مليون دولار، بزيادة نحو 350.4 مليون دولار.

7- بلجيكا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 281.4 مليون دولار، مقابل 265.2 مليون دولار، بزيادة نحو 16.2 مليون دولار.

8- كينيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 316.2 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار، بزيادة نحو 49.2 مليون دولار.

9- إثيوبيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 151.1 مليون دولار، مقابل 106.6 مليون دولار، بزيادة نحو 44.4 مليون دولار.

10- أمريكا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.5 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار، بزيادة نحو 301.5 مليون دولار.

11- البرازيل، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 229.9 مليون دولار، مقابل 101.8 مليون دولار، بزيادة نحو 128 مليون دولار.

12- اليونان، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 387.2 مليون دولار، مقابل 268.2 مليون دولار، بزيادة نحو 119 مليون دولار.

13- بلغاريا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 66 مليون دولار، مقابل 62.7 مليون دولار، بزيادة نحو 3.2 مليون دولار.

14- بولندا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 114 مليون دولار، مقابل 89.6 مليون دولار، بزيادة نحو 24.4 مليون دولار.

15- تركيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.795 مليار دولار، مقابل 1.710 مليار دولار، بزيادة 85 مليون دولار.

16- التشيك، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 82.5 مليون دولار، مقابل 82.1 مليون دولار، بزيادة نحو 1.3 مليون دولار.

17- سلوفانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 96.3 مليون دولار، مقابل 48.4 مليون دولار، بزيادة نحو 47.9 مليون دولار.

18- كرواتيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 11.4 مليون دولار، مقابل 9.4 مليون دولار، بزيادة نحو 1.9 مليون دولار.

19- روسيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 370 مليون دولار، مقابل 360.6 مليون دولار، بزيادة نحو 9.4 مليون دولار.

20- استراليا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 32.7 مليون دولار، مقابل 28.7 مليون دولار، بزيادة نحو 3.9 مليون دولار.