وزير الدفاع الأمريكى: لم نحسم موقفنا بشأن ضرورة بناء الجدار مع المكسيك

(رويترز)

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، السبت إنه لم يقرر بعد ما إذا كان من الضرورى من الناحية العسكرية إقامة جدار حدودى مع المكسيك أو حجم الأموال العسكرية التى ستستخدم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة حالة الطوارئ على المستوى الوطنى فى محاولة لتمويل الجدار الذى وعد ببنائه على الحدود الأمريكية المكسيكية دون الانتظار لموافقة الكونجرس، وبإعلان حالة الطوارئ يمكن لترامب استخدام تمويل معين من وزارة الدفاع لبناء الجدار.

وبموجب القانون فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أى أموال من ميزانية البناء العسكرية.

وقال شاناهان للصحفيين العائدين معه من جولته التى شملت أفغانستان والشرق الأوسط وأوروبا "لم نتخذ عمدا أى قرارات. حددنا الخطوات التى سنقوم بها لاتخاذ تلك القرارات"، وأضاف أن المخططين العسكريين أجروا التحليل الأولى وأنه سيبدأ فى مراجعته اليوم الأحد.