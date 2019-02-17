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وزير الإعلام اليمنى: الحوثى اقتحم المقرات الداعمة لفلسطين بصنعاء

الأحد، 17 فبراير 2019 10:10 م
وزير الإعلام اليمنى: الحوثى اقتحم المقرات الداعمة لفلسطين بصنعاء وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى
كتبت إيمان حنا
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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى إن الميليشيا الحوثية منذ إنشائها لم توجه أى اهتمام  للقضية والشعب الفلسطينى سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، والأمَرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمنى.

 

وأكد أنها تزايد بالقضية الفلسطينية بينما هي تحتل منزل اسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (ابو عمار) في العاصمة صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

 

أضاف الأريانى ، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للحوثى هي مجرد مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال اخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف.

 

 

 


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