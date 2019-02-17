وزيرة الثقافة: الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس بإعلان أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية

أسوان عبد الله صلاح _ ندى سليم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، يأتي بالتزامن مع انطلاق عدد من الفعاليات الفنية الهامة بمحافظة أسوان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية.

وأوضحت وزيرة الثقافة، على هامش مشاركتها بديفيلة المراكب النيلية للدعاية لمهرجان أسوان الدولى، اليوم الأحد، أن هناك 16 دولة ممثلة في العديد من فرق الفنون الشعبية مثل فرق "اندونيسيا، وغانا وكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين"، فضلا عن الفرق المحلية.

وأكدت أن الوزارة ستشارك في فعاليات احتفالات تعامد الشمس التى تقام بمدينة أبوسمبل السياحية، فضلا إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع أيضا إفتتاح مهرجان سينما المرأة.