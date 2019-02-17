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وجبة نادرة.. شاهد القارئ مشارى بن راشد يأكل الجراد.. فيديو

الأحد، 17 فبراير 2019 08:34 م
وجبة نادرة.. شاهد القارئ مشارى بن راشد يأكل الجراد.. فيديو وجبة من الجراد
كتب إسلام جمال
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أظهر مقطع فيديو القارئ الكويتى، الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، تناوله وجبة من الجراد، حيث عبر عن سعادته بتناول هذه الأكلة.

وشارك مشارى بن راشد الفيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر" معلقاً: "وجبة الجراد النادرة"، حيث بدا منهمكاً فى أكل وجبة الجراد، بينما كان أحد جلسائه يقوم بتصويره ويسأله عن رأيه فى وجبة الجراد.

وتفاعل متابعو الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، مع مقطع الفيديو، ومنهم من سأل عن طعم الجراد، وآخرون أبدوا استغرابهم نظراً لعدم معرفتهم قبل ذلك بإمكانية أكل الجراد.

 


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مشارى بن راشد

الجراد

فيديو

أكل الجراد

اكل الجراد

مشاري بن راشد

اليوم السابع بلس




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