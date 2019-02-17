هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين : توتر فى سجن مجدو الإسرائيلى بعد اختطاف ممثل الأسرى

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قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، " إن حالة من التوتر والغضب تسود كافة أقسام معتقل مجدو، بعد اختطاف ممثل الأسرى ربيع أبو الليل من غرفته ، ونقله إلى قسم المعبار تمهيدا لنقله الى معتقل نفحة".

وأضافت الهيئة - في بيان صحفي اليوم الأحد - " إن وحدات القمع اقتحمت قسم 6 داخل المعتقل اليوم، وأخرجت الأسير أبو الليل بالقوة من غرفته، دون السماح له بتبديل ملابسه أو أخذ أي شيء من مستلزماته، وتبع ذلك اقتحام وإغلاق كافة أقسام السجن".

وتابعت " إن الأسرى الفلسطينيين في السجن الاسرائيلي ردوا على هذه الهجمة العنيفة بإرجاع وجبات الطعام، وأبلغوا إدارة السجن بأنه في حال لم يتم إعادة الأسير أبو الليل الى السجن سيكون هناك تصعيد ، علما بأن الإدارة أبلغت الأسرى في كافة الأقسام أن سبب الهجمة نقل الأسير أبو الليل فقط".

وحذرت الهيئة من تصاعد الهجمات بحق الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون الاسرائيلية ، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأسرى، الذي يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.