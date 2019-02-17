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موجز أخبار 10 مساء.. انطلاق القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى الأحد

الأحد، 17 فبراير 2019 10:00 م
موجز أخبار 10 مساء.. انطلاق القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى الأحد السيسى
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن الاتحاد الأوروبى أعلن أن القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومى الأحد والاثنين المقبلين (24 و25 فبراير الجاري)، فى شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
 
 
 
 
 
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن افتتاح معرض كتاب قصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان، يعتبر تقليدا جديدا تنفذه وزارة الثقافة فى جميع محافظات الجمهورية من خلال افتتاح سلسلة من المعارض المتتالية تشارك فيها كافة هيئات الوزارة، موضحة أن هذا المعرض يعد من أهم فعاليات احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الحالى، حيث يضم نحو ألفى كتاب. 
 
 
 
 
 
نجحت الإارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى ضبط 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.
 
 
 
 
 
ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3673 شخصًا على الأقل فى عملية شملت جميع معظم الولايات التركية، بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستانى.
 
 
 
 
 
أعلن الاتحاد الأوروبى أن القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومى الأحد والاثنين المقبلين (24 و25 فبراير الجاري)، فى شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
 
 
 
 
 
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم، 3 عاطلين بالإعدام شنقا بعد ثبوت تورطهم فى قتل صديقهم بإلقائه من أعلى كوبرى قصر النيل لسرقة هاتفه المحمول.
 
 
 
 
 
فى ضربة أمنية استباقية من وزارة الداخلية للصوص الآثار، نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط شخص بنزلة السمان بالجيزة لتنقيبه أسفل منزله عن الآثار، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتأمين المناطق الأثرية وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
 
 
 
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية، له العديد من النتائج الهامة لمصر والمنطقة، مضيفا أن زيارة اللجنة اليهودية لمصر دليل على قوة مصر فى المنطقة.
 
 
 
 
 
أظهر مقطع فيديو القارئ الكويتى، الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، تناوله وجبة من الجراد، حيث عبر عن سعادته بتناول هذه الأكلة.
 
 
 
 
 
شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار رعدية وكرات من الثلج غرب الإسكندرية، يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وذلك فى إطار موجة الطقس الشتوى الذى تتعرض له المحافظة حاليا.
 
 
 
 
 
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية. 
 
 
 
 
 
أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد،الهجوم الإرهابى الذى استهدف حافلة عناصر من الشرطة الهندية فى كشمير، مما أسفر عن وفاة نحو 44 شخصا وإصابة أخرين.
 
 
 
 
 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء اليوم من ميونخ.
 
 
 
 
 
فى خدمة جديدة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج، صممت الوزارة خريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.
 
 
 
 
 
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر، الخاصة بالفيديوهات الإباحية.

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موجز أخبار العاشرة

القمة العربية الأوروبية

السيسى




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