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مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلين بـ 10 كيلو بانجو فى كفر شكر

الأحد، 17 فبراير 2019 12:11 م
مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلين بـ 10 كيلو بانجو فى كفر شكر بانجو - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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القت مباحث المخدرات بالقليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما 10 كيلو من مخدر البانجو وسلاح نارى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، باستهداف وضبط كل من "علاء.س" 43 سنة عاطل، و"محمد.س" 33 سنة عاطل، وذلك أثناء ترددهما علي دائرة مركز كفر شكر، بالقرب من مدخل كفر عامر رضوان دائرة مركز كفر شكر، حال استقلالهما السيارة رقم "ر س ب 5183"، ملك وقيادة المتهم الأول، وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 10 كيلو جرام، سلاح أبيض " كاتر"، ومبلغ مالى 370 جنيه، وعدد 3 هواتف محمولة.
 
بمواجهة المتهمان، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارتهما، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما. جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

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