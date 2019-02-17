مقتل 5 مدنيين إثر هجوم لعناصر بوكو حرام المتطرفة على مسجد فى نيجيريا

أبوجا /أ ش أ/

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيرى، مقتل 5 مدنيين، بينهم أحد أفراد قوات الدفاع المدني، فى هجوم لعناصر متطرفة استهدف أحد المساجد بولاية (بورنو) النيجيرية.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله "إن قوات الجيش تمكنت من دحر الهجوم وقتلت 3 من عناصر حركة (بوكو حرام) المتطرفة".

وأشار المتحدث إلى أن المهاجمين قتلوا أحد أفراد قوات الدفاع المدنى عندما حاول منعهم من اقتحام المسجد. ووصف المتحدث الهجوم بأنه "محاولة يائسة لعرقلة الانتخابات الرئاسية" التى أرجأت إلى 23 من الشهر الجارى لأسباب لوجستية.