مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى هجوم مسلح على منتجع سياحى بالمكسيك

مكسيكو سيتى /أ ش أ/

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 5 أشخاص، وإصابة خمسة آخرين بجروح فى هجوم شنه مسلحون على حانة بمنتجع (كانكون) السياحي.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن ممثلى الادعاء فى ولاية (كوينتانا رو) قولهم إن الهجوم وقع فى حانة بشارع رئيسى وسط منتجع (كانكون) على بعد 6 كيلومترات من منطقة الفنادق السياحية.

وأضاف ممثلو الادعاء أن أربعة مسلحين ببنادق ومسدسات اقتحموا الحانة وبدأوا فى إطلاق النار، مشيرين إلى أن اثنين من بين المصابين يرقدان فى حالة حرجة.

وقد تزايدت أعمال العنف فى منتجع (كانكون) وولاية (كوينتانا رو) بشكل عام، وذلك وسط أنباء عن قيام الجيل الجديد من عصابة (جاليسكو) الإجرامية بالانتقال إلى المنطقة ومحاربة العصابات المحلية للسيطرة عليها.

يشار إلى السلطات الفيدرالية قد أعلنت - الشهر الماضى - أن 774 شخصا قد قتلوا فى ولاية (كوينتانا رو) العام الماضى أى أكثر من ضعف عمليات القتل التى تم تسجيلها فى الولاية عام 2017 والتى بلغت حوالى 359 عملية.