video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 08:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثى فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية

الأحد، 17 فبراير 2019 07:00 ص
مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثى فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب اليمن .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل اليوم باتجاه موقع (القدم)، ومنطقة الرحبة شرقى قرية بيت اليزيدى جنوب مديرية دمت؛ أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار .

وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم مواقع وتجمعات المليشيا فى موقع خارم وتبة (الثعيل) جنوبى مدينة دمت؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير طقم تابع لها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن تطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لفك حصار منطقة حجور

اليمن: تلكؤ مليشيا الحوثى فى تنفيذ اتفاق السويد يعرض فرص السلام للفشل

مقتل 18 شخصا

مليشيا الحوثى

مواجهات بمحافظة الضالع

أخبار اليمن




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة