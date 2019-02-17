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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير على طريق أسيوط- سوهاج الزراعى الشرقى

الأحد، 17 فبراير 2019 12:41 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير على طريق أسيوط- سوهاج الزراعى الشرقى جثة - أرشيفية
أسيوط هيثم البدرى
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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الشرقى، فى نطاق منطقة المعنا التابعة لمركز الفتح. 
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزبر الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث بمنطقة المعنا بمركز الفتح، وبالمعاينة والفحص تبين اصطادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وتبين مصرع قائد الملاكى "مصطفى علاء الدين أحمد" 29 سنة، من مركز البدارى، وإصابة قائد مركبة النقل "حسين أحمد بقرية موشا" مركز أسيوط. 
 
وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم عمل محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءت اللازمة.
 
 

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