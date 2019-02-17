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"مستثمرى العاشر من رمضان": دراسة انضمام 120 مصنعا لمبادرة التصدير لأوروبا

الأحد، 17 فبراير 2019 03:00 ص
"مستثمرى العاشر من رمضان": دراسة انضمام 120 مصنعا لمبادرة التصدير لأوروبا الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب هانى الحوتى
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كشف المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن دراسة بين 120 إلى 130 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالمدينة للمشاركة ببرنامج الاتحاد الأوروبى لزيادة الصادرات المصرية من خلال مبادرة نقل التكنولوجيا والابتكار" ("اشتغل - ابتكر – صدر")، مضيفا أن البرنامج مساعدة الشركات المصرية فى مراحل التصدير الى أوروبا من خلال بناء قدراتهم على الابتكار وتطوير منتجاتهم طبقا لاحتياجات الأسواق الأوروبية.
 
ويبدأ المشروع بتقييم متطلبات هذه الأسواق للوصول إلى فرص تصديرية محددة للمنتجات المصرية. ويتم بناء قدرات الشركات على إعداد نماذج مبتكرة للمنتج وتسويقها فى أوروبا من خلال فتح علاقات مباشرة مع الشركات الأوروبية وتنظيم لقاءات ثنائية لبناء شراكات بين الطرفين.
 
وأضاف عارف، لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من رجال الأعمال بالمدينة تدرس إنشاء حاضنات أعمال لتبنى أفكار شباب الأعمال القابلة للتنفيذ، لمساندته على تحويلها إلى أفكار عملية من خلال توفير التمويل والخبرات المطلوبة وتسويق تلك المنتجات أو اعتمادها لاستخدامها فى مصانعه.
 

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اخبار الاقتصاد

مستثمرى العاشر

مبادرة نقل التكنولوجيا والابتكار

سمير عارف




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