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الأحد، 17 فبراير 2019 03:48 م
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محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإنشاء مدينة برج البرلس الجديدة

الأحد، 17 فبراير 2019 02:48 م
محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإنشاء مدينة برج البرلس الجديدة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم1237  لسنة 2019م بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، وعضوية مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة إو من ينيبه، ومدير مديرية المساحة بكفرالشيخ أو من ينيبه، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ أو من ينيبه، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة إو من ينيبه.

وتختص اللجنة بدراسة مقترح إنشاء مدينة برج البرلس الجديدة شمال الطريق الدولى، وجنوب الميناء من كل الجوانب ( الملكية - التقسيم- التخطيط العمراني- صلاحية الارض- المساحة - الجهات المطلوب أخذ الموافقة منها .

 

 


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