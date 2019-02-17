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الأحد، 17 فبراير 2019 09:58 م
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محافظ سوهاج يبحث توفير الخدمات لقرى مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 17 فبراير 2019 09:03 م
محافظ سوهاج يبحث توفير الخدمات لقرى مبادرة "حياة كريمة" جانب الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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عقد الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ سوهاج، مساء اليوم، إجتماعاً مكبراً للوقوف على آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة"، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، والمديريات الخدمية، ومؤسسات المجتمع المدني.
 
وأكد المحافظ ، خلال الاجتماع على تسخير كافة امكانات المحافظة، للانتهاء من رفع كفاءة تلك القرى، وتوفير جميع الخدمات لها فى مختلف القطاعات خلال الـ 6 أشهر القادمة، مشيراً أنه سيتم العمل على تحسين الخدمات من تعليم، وصحة، ومياه شرب، وصرف صحى، وطرق، وكهرباء، وجميع الخدمات اللازمة لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات تنموية، وتحسين البنية الأساسية بها ، لافتا الى  أن الإجتماع ناقش أهمية التغيير الشكلي والجوهري للقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال التنسيق الحضاري لمداخل ومخارج القرى، وربط تنمية القرى بتنظيم الأسرة، ومحو أمية المواطنين، لحثهم على التفاعل بشكل إيجابي مع المبادرة.
 
حضر الاجتماع اللواء يسرى خضر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر الحادى، المنسق العلمى للمحافظة، ومحمد عبدالسلام ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وكمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة والسيد أبوعقيل رئيس هيئة الابنية التعلمية، والدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من ممثلى الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى.

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