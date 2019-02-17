محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات الصرف بالقرى

وقع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بروتوكول تعاون ثلاثى بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومؤسسة نهضة بنى سويف، فى مجال تنفيذ شبكات الصرف الصحى للقرى غير المخدومة،وذلك فى إطار المشروع القومى للمشاركة المجتمعية لتوصيل خدمة الصرف الصحى بالقرى.

حيث وقع على البروتوكول كل من المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصحى فرع بنى سويف، والدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة بنى سويف، وفى حضور المستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن البروتوكول يأتى فى إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة وهو ما تجسد فى هذا البروتوكول من مشاركة مؤسسة نهضة بنى سويف وإشراف شركة المياه تحت مظلة المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه بمقتضى هذا البروتوكول تكون المحافظة هى المشرف العام على جميع الأعمال المزمع تنفيذها بقرى المحافظة، حيث تكون هى الجهة الحاكمة لكافة أطراف البروتوكول، حيث تقوم المحافظة بتسيير إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص المطلوبة لإنشاء الشبكات من الجهات الحكومية المعنية، مع توفير المعلومات اللازمة عن القرى المستهدفة من خلال الخرائط المساحية والشبكات المختلفة وتعداد السكان والخطط المستقبلية وكافة المعلومات المطلوبة لتصميم وتنفيذ شبكات الصرف بتلك القرى، بجانب تشكيل لجنة لتسيير العمل بالمشروع وتذليل العقبات وحل المشاكل الإدارية والفنية التى قد تعترض تنفيذ المشروع بالتنسيق مع أطراف البروتوكول.

فيما تقوم شركة المياه بالإشراف على تنفيذ أعمال الشبكات من خلال المتابعة اليومية بشكل يومى وتخصيص مهندس متخصص للإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المنفذة بشكل ثابت، فى حين تقوم مؤسسة نهضة بنى سويف بإجراء جميع الأعمال المساحية وأبحاث التربة، وتقديم تصميم الشبكات والمطابق ومحطات الرفع المغذية كـ(منحة من المؤسسة لكل قرية)، بجانب العمل على توعية الأهالى بأهمية الخدمة لتحفيزهم للمساهمة فى المشروع، وتدريب الجمعيات أو اللجان المحلية على الإجراءات المالية اللازمة لتسريع عملية التنفيذ وتقديم الدعم الفنى والإدارى للجان والجمعيات أثناء عملية شراء مستلزمات تنفيذ المشروع من الخامات والمواسير لاختيار أفضل العروض المالية والفنية وأنسبها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل اختيار 13 قرية بالتواصل مع كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - وشركة مياه الشرب والصرف الصحى) وذلك للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحى، وتم اختيار قرى: نزلة السعادنة بمركز بنى سويف، وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنيى خليفة بمركز ناصر، وقريتى السلطانى وعلى كيلانى بمركز ببا، وقرى صفط العرفا وبسفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابى والشقر بمركز الفشن، حيث تتحمل القرى 40 % من تكلفة المشروع (الشبكات – والتبرع بقطعة الأرض ) وتوفر الحكومة 60 % من تكلفة المشروع، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من توصيل خدمة الصرف الصحى إلى هذه القرى إلى ( 81569 ) نسمة.

وتم البدء فى تنفيذ المشروع فى قرى صفط العرفا وبنى خليفة وطنسا الملق، حيث تم من خلال مؤسسة نهضة وبنى سويف انتهاء أعمال الرفع المساحى وتصميم شبكة الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد وإعداد جداول الكميات وكراسات الشروط والمواصفات الفنية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريتى سيد عبد القادر بمركز ناصر، وصفط الغربية بمركز الواسطى بنظام المعالجة الثلاثية وعن طريق المشاركة المجتمعية، وتم توريد وحدات المعالجة الثلاثية للقريتين لدخول المشروعين للخدمة، وسوف يستفيد من المشروعين 12558 نسمة بالقريتين.